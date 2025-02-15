嘉縣警務員涉販毒遭逮 將記兩大過免職

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（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）嘉義縣警察局劉姓警務員因缺錢涉嫌販賣毒品安非他命，警局報請檢察官指揮偵辦中，劉員昨天在面交毒品時，遭台北市員警查獲，縣警局將依法予以記兩大過免職。

嘉義縣警察局今天發布新聞稿指出，保安科警務員劉姓男子於昨天中午休假期間，在嘉義市西區疑似涉嫌販毒遭北市警大安分局查獲，並依毒品危害防制條例移送偵辦。

嘉義縣警察局表示，劉員原為警局風紀列管人員，對於其知法犯法，影響警譽重大，將秉持「不掩飾、不避重、不護短」態度，全力配合協助調查，除追究相關人員考監責任外，並將依警察人員人事條例予以記兩大過免職。

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警方表示，42歲劉員平時獨來獨往，從警10餘年，曾擔任分局的巡官、派出所長；縣警局於今年年初發現劉員疑因缺錢，涉嫌在網路上販賣二級毒品安非他命，因事態嚴重，報請嘉義地檢署指揮偵辦。

警方指出，劉員涉嫌在網路上販毒，採取面交或郵寄方式販毒，因需釐清毒品來源、毒品交易對象，還在搜集證據中，近期才會執行搜索行動，並逮捕相關嫌犯人，不料，案件已提前曝光，遭北市警查獲。（編輯：林恕暉）1140215