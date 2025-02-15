加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民眾黨主席補選 黃國昌勝出
首頁 / 社會

嘉縣警務員涉販毒遭逮 將記兩大過免職

2025/2/15 16:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）嘉義縣警察局劉姓警務員因缺錢涉嫌販賣毒品安非他命，警局報請檢察官指揮偵辦中，劉員昨天在面交毒品時，遭台北市員警查獲，縣警局將依法予以記兩大過免職。

嘉義縣警察局今天發布新聞稿指出，保安科警務員劉姓男子於昨天中午休假期間，在嘉義市西區疑似涉嫌販毒遭北市警大安分局查獲，並依毒品危害防制條例移送偵辦。

嘉義縣警察局表示，劉員原為警局風紀列管人員，對於其知法犯法，影響警譽重大，將秉持「不掩飾、不避重、不護短」態度，全力配合協助調查，除追究相關人員考監責任外，並將依警察人員人事條例予以記兩大過免職。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方表示，42歲劉員平時獨來獨往，從警10餘年，曾擔任分局的巡官、派出所長；縣警局於今年年初發現劉員疑因缺錢，涉嫌在網路上販賣二級毒品安非他命，因事態嚴重，報請嘉義地檢署指揮偵辦。

警方指出，劉員涉嫌在網路上販毒，採取面交或郵寄方式販毒，因需釐清毒品來源、毒品交易對象，還在搜集證據中，近期才會執行搜索行動，並逮捕相關嫌犯人，不料，案件已提前曝光，遭北市警查獲。（編輯：林恕暉）1140215

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：