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嘉義進香團2遊覽車追撞小客車 24人受傷送醫

2025/2/16 11:16（2/16 12:45 更新）
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嘉義縣166縣道、159縣道交叉路口16日上午發生2輛遊覽車與1輛自小客車（圖）追撞事故，造成24人受傷送醫。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月16日
嘉義縣166縣道、159縣道交叉路口16日上午發生2輛遊覽車與1輛自小客車（圖）追撞事故，造成24人受傷送醫。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月16日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣166縣道、159縣道交叉路口今天上午發生車禍，2部載香客前往北港朝天宮遊覽車與前方自小客疑未保持適當車距追撞，造成24人受傷送醫，詳細事發原因警方調查中。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息表示，上午7時58分接獲通報，嘉義縣166縣道、159縣道交叉路口2輛遊覽車與1輛自小客車發生事故，造成24人受傷、意識清楚，分別送往嘉義基督教醫院、嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院治療。

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目擊民眾指出，3輛車是在停紅燈時發生追撞，第1台遊覽車撞到自小客後，第2台遊覽車再追撞第1台遊覽車車尾，第2台遊覽車的司機與隨車小姐一度受困車內雙腳骨折，救護人員趕來後，將人救出送醫。

警方初步調查，車禍原因可能是第1台遊覽車未與前方自小客車保持安全距離，在自小客停紅燈時煞車不及撞上，小客車與遊覽車駕駛均未酒駕，確切肇事原因還要進一步調查。（編輯：謝雅竹）1140216

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嘉義縣166縣道、159縣道交叉路口16日上午發生車禍，遊覽車與自小客車碰撞，造成20餘人受傷送醫。（縣議員陳文忠提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月16日
嘉義縣166縣道、159縣道交叉路口16日上午發生車禍，遊覽車與自小客車碰撞，造成20餘人受傷送醫。（縣議員陳文忠提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月16日
嘉義縣166縣道、159縣道交叉路口16日上午發生車禍，2部載香客前往北港朝天宮遊覽車與前方自小客疑未保持適當車距追撞，造成24人受傷送醫。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月16日
嘉義縣166縣道、159縣道交叉路口16日上午發生車禍，2部載香客前往北港朝天宮遊覽車與前方自小客疑未保持適當車距追撞，造成24人受傷送醫。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月16日
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