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1至10月國道死亡自撞占37% 多因恍神、疲勞駕駛

2024/12/2 15:35（12/2 16:01 更新）
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交通部高速公路局統計，113年1月至10月國道已發生57起死亡交通事故，其中肇事型態屬於「自撞」為21件（占37%），肇因最多為恍神、分心、疲勞駕駛等。（高公局提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年12月2日
交通部高速公路局統計，113年1月至10月國道已發生57起死亡交通事故，其中肇事型態屬於「自撞」為21件（占37%），肇因最多為恍神、分心、疲勞駕駛等。（高公局提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年12月2日
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）交通部高速公路局統計，今年1到10月國道死亡交通事故中，自撞比率高達37%，肇因多半是恍神、分心、疲勞駕駛造成。

高公局今天發布新聞稿，1至10月國道已發生57起死亡交通事故，其中肇事型態屬於「自撞」為21件（占37%），肇因最多為恍神、分心、疲勞駕駛等。

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高公局呼籲，行駛高速公路務必保持專注、謹慎駕駛，切勿分心或疲勞駕車，如遇突發狀況，才能及時反應，降低事故發生的風險。

高公局舉例，1月30日中午，國3北向364.9公里處，1輛空遊覽車疑似因疲勞駕駛偏移擦撞外側護欄、翻落邊坡，造成駕駛死亡；6月16日晚間，國3北向197.8公里處1輛小客車自撞護欄後翻覆，駕駛疑似分心駕駛且未繫安全帶拋飛死亡；8月30日清晨，國1北向52.6公里處1輛貨櫃車駕駛疑似疲勞駕駛自撞護欄翻覆，送醫不治死亡。（編輯：管中維）1131202

#國道
#疲勞駕駛
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