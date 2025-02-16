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嘉義進香團追撞事故 公路局17日赴遊覽車公司查核安管

2025/2/16 14:30（2/16 15:20 更新）
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嘉義縣166縣道、159縣道交叉路口16日上午發生車禍，2部載香客前往北港朝天宮遊覽車與前方自小客疑未保持適當車距追撞，造成24人受傷送醫。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月16日
嘉義縣166縣道、159縣道交叉路口16日上午發生車禍，2部載香客前往北港朝天宮遊覽車與前方自小客疑未保持適當車距追撞，造成24人受傷送醫。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月16日
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）嘉義縣今天上午發生2輛進香團遊覽車與自小客車追撞事故。公路局已責請轄管監理所，於明天上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故遊覽車公司查核安全管理。

交通部公路局發布新聞稿表示，今天上午近8時，嘉義縣新港鄉發生台北葫蘆寺進香團2輛遊覽車與1輛自小客車追撞事故，造成24人受傷。公路局接獲通報後即與相關監理所成立「遊覽車甲級事故應變小組」，聯繫處理後續傷患就醫及事故善後事宜。

公路局表示，已要求遊覽車公司妥善處理相關傷者就醫及後續理賠，另已責請轄管監理所於明天上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故遊覽車公司查核安全管理，督促業者改善行車安全，避免事故再次發生。

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公路局指出，這起事故疑似為駕駛未注意車前狀況造成，確切原因尚待警察單位調查。

根據公路局提供的資訊，事故2輛遊覽車分別為龍泰通運有限公司KAB-8080號遊覽車，民國111年4月出廠，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常；華晉通運有限公司KAC-0963號遊覽車，112年5月出廠，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常，駕駛皆無酒駕情況。（編輯：張雅淨）1140216

#公路局
#嘉義縣
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