嘉義進香團追撞事故 公路局17日赴遊覽車公司查核安管

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）嘉義縣今天上午發生2輛進香團遊覽車與自小客車追撞事故。公路局已責請轄管監理所，於明天上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故遊覽車公司查核安全管理。

交通部公路局發布新聞稿表示，今天上午近8時，嘉義縣新港鄉發生台北葫蘆寺進香團2輛遊覽車與1輛自小客車追撞事故，造成24人受傷。公路局接獲通報後即與相關監理所成立「遊覽車甲級事故應變小組」，聯繫處理後續傷患就醫及事故善後事宜。

公路局表示，已要求遊覽車公司妥善處理相關傷者就醫及後續理賠，另已責請轄管監理所於明天上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故遊覽車公司查核安全管理，督促業者改善行車安全，避免事故再次發生。

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公路局指出，這起事故疑似為駕駛未注意車前狀況造成，確切原因尚待警察單位調查。

根據公路局提供的資訊，事故2輛遊覽車分別為龍泰通運有限公司KAB-8080號遊覽車，民國111年4月出廠，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常；華晉通運有限公司KAC-0963號遊覽車，112年5月出廠，車輛車籍正常，駕駛員駕籍正常，駕駛皆無酒駕情況。（編輯：張雅淨）1140216