國道1林口路段車禍1人不治 一度回堵8公里

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（中央社記者王鴻國新北17日電）國道1號南向38.3公里林口路段今天上午6時許發生事故，黃姓駕駛疑因車輛故障下車查看時遭貨車撞擊，經送醫急救後仍宣告不治；車禍一度造成回堵8公里，目前已恢復正常。

國道警方表示，66歲黃姓男子今天清晨駕駛小客貨車，行經國道1號南向38.3公里林口爬坡道路段，疑似車輛故障停於中線車道，黃男於車後檢視車況，49歲陳姓男子駕駛大貨車行經時，疑似未注意車前狀況，撞擊黃姓駕駛及黃男車輛而肇事。

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警方表示，黃男經警消送林口長庚醫院急救，最後仍宣告不治。經酒測，陳姓駕駛酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，但這場車禍一度造成後方車流嚴重回堵達8公里，現場7時24分排除障礙並恢復全線通車。

警方呼籲用路人車輛故障在在車道，應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。（編輯：張銘坤）1140217