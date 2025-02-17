台中新光三越氣爆 市府要求提報加強防護措施

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中新光三越百貨發生氣爆造成重大死傷事故，台中市都發局今天表示，案發後業者改善情形不佳，未提出加強防護措施備查，已2度到現場張貼公告。

台中新光三越百貨於13日接近中午發生氣爆釀4死及逾30人輕重傷，事發至今5天，都發局指出，由於業者從13日到16日改善情形不佳，且有涉公共危險，都發局於16日再次函告業者，並派員前往現場張貼公告。

都發局說明公告內容，經查業者所有的建築物涉有重大公安事故，外牆及附掛物有剝落、樓層結構升降設備安全部分，應立即提出加強防護措施，委託專業技師或建築師安全簽證送都發局備查。

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都發局表示，到16日為止，已2度前往現場張貼公告，要求業者提出加強防護措施，但業者至今未提報，依照規定，業者需先提送搶救險計畫、整體結構安全認定後，才可讓人員進入，接著再提安全防護計畫，如防護網、防墜落物安全走廊等，最後才提修復改善計畫。

對於員工及館內廠商關切何時能進場拿取所屬物品，都發局認為，氣爆後建築物仍存在安全之虞，如果有進出現場需求，業者應提出經建築師或專業技師確認進出動線範圍，及樓層安全無虞證明文件，報請都發局備查外，也要檢警消等單位同意，才能進入，以確保安全，由於業者尚未提相關安全無虞證明文件，法律責任需由業者承擔。（編輯：謝雅竹）1140217