桃園市副市長王明鉅親戚遭詐騙 檢方偵結起訴

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（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市副市長王明鉅的親戚遭詐騙後，不信警方要求報案，再遭騙新台幣1500萬元，檢方偵結起訴。王明鉅今天說，遭詐騙的是親戚，案情他並不清楚，由已成年的親戚子女處理中。

桃園地檢署起訴書指出，詐騙集團去年1月假冒檢警，以身分證、銀行帳戶被冒用為由，騙王姓婦人需配合調查，否則涉嫌詐欺及洗錢案件、牽連其子女，導致王婦將名下的不動產拿去借貸，把現金交給詐騙集團。

檢警調查，詐騙集團的車手去年3月間被警方查獲，警方查扣詐騙集團要給王婦的「請求暫緩執行凍結令申請書」後，通知王婦的兒女告知王婦可能被詐騙，要其報案，但王婦不相信，還將與女兒的對話傳給詐騙集團討論對策。

檢警調查，詐騙集團因此介紹陳姓律師給王婦進行安撫，陳姓律師要詐騙集團讓王婦繼續抵押名下不動產，並在去年5月將名下房地產抵押3000萬元後，分批提領、交付給詐騙集團750萬元、200萬元、550萬元，最後因王婦的兒子報警，才保住另外1500萬元。

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桃園地檢署日前偵結起訴，以此案造成王婦精神嚴重不濟為由，求處詐騙集團首腦蕭姓男子有期徒刑5年2月；陳姓律師與詐騙集團勾結，請求從重處2年以上有期徒刑，其餘同夥則建議處1年至2年6月有期徒刑。

王明鉅上午出席市政會議前接受媒體聯訪時說，遭詐騙的不是他的家人、是親戚，案情他並不清楚，也是看了報紙才知道；親戚子女都已成年，自行處理中，尊重司法調查。（編輯：李錫璋）1140219