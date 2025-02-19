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西部拚觀光廂型車變火燒車 台東交觀處長逃過一劫

2025/2/19 17:55（2/19 19:06 更新）
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（中央社記者盧太城、楊思瑞台南19日電）台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正等人，今前往西部推展觀光，搭乘廂型車在國1台南路段起火燃燒，6人逃過一劫；卜敏正說，也只能希望台東觀光越燒越旺。

卜敏正接受中央社記者電話訪問表示，今天到西部辦觀光推介會，沒想到搭乘的車子半路上引擎室突然冒煙失火，僅15分鐘廂型車就變成廢鐵。

他說，他們5人搭乘8人座租賃車，從高雄北上往台中，下午3時19分行經國1北上294.4公里處，突然發現車頭引擎室冒煙，黃姓駕駛將車子停在路邊後，提醒車上乘客先下車，接著拿出滅火器到前方噴灑，但白煙越來越濃、白煙變成黑煙，火勢一發不可收拾，國道警與消防隊到場後立即滅火。

車上包含駕駛還有5名乘客都幸運平安，確切起火原因還在調查。

台南市消防局表示，消防人員抵達時，廂型車已全面燃燒，初步調查車上共6人皆已先行安全撤出，火勢約在3時42分控制撲滅，確切起火原因由台南市政府消防局鑑定研判。

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台東民眾在臉書（Facebook）上看到卜敏正PO文，紛紛留言「平安就好」、「感謝處長拚觀光」、「敏政兄吉人天相逢凶化吉」。

卜敏正說，「只能說，希望台東的觀光越燒越旺」。（編輯：陳仁華）1140219

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台東縣交通及觀光發展處長卜敏正等人19日前往西部推展觀光，所搭乘廂型車在國道台南路段起火燃燒，6人幸運逃過一劫。（卜敏正提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月19日
台東縣交通及觀光發展處長卜敏正等人19日前往西部推展觀光，所搭乘廂型車在國道台南路段起火燃燒，6人幸運逃過一劫。（卜敏正提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月19日
卜敏正
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