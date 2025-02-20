喪屍煙彈常搭毒駕 刑事局設全國查緝專案

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（中央社記者劉建邦台北20日電）刑事局今天表示，經統計使用依托咪酯「喪屍煙彈」常與毒駕有關，執行「全國同步查緝依托咪酯專案」，查獲約市值新台幣近900萬元的煙彈及煙油，後續將持續加強查緝。

刑事局舉行「終結道路殺手、還你平安生活、執行全國同步查緝依托咪酯專案」記者會，副局長蕭欽杰致詞時指出，依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯近期遭濫用及製成「喪屍煙彈」，進而引發民眾與員警傷亡的交通事故，認為是隱形道路殺手。

他說，行政院在去年8月5日把依托咪酯列管為第三級毒品，並在11月27日公告提升為第二級毒品加強管制，經警方分析依托咪酯類毒品與毒駕肇事的關聯性，發現使用「喪屍煙彈」的駕駛占多數，從今年1月中旬至2月中旬執行「全國同步查緝依托咪酯專案」。

刑事局在此次專案查獲依托咪酯類毒品案39件54人、喪屍煙彈分裝場16座，查扣喪屍煙彈333顆、依托咪酯類毒品煙油4.6公斤（可製成3082顆煙彈）、毒品咖啡包266包、不法所得8.2萬餘元及毒品分裝原料與工具。

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蕭欽杰表示，本次查緝專案相當於阻止3415顆喪屍煙彈流入黑市，換算市值近900萬元。

他說，依托咪酯類毒品是「毒品危害防制條例」公告查禁第二級毒品，製造、運輸、販賣可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，刑責高，嚴正警告不法販毒集團，勿貪圖小利，警方絕對會持續加強查緝。（編輯：張銘坤）1140220

刑事局執行「全國同步查緝依托咪酯專案」，副局長蕭欽杰（中）20日出席記者會說明成果，並表示將持續加強查緝。（警方提供）中央社記者劉建邦傳真 114年2月20日