花檢偵辦非法傾倒廢棄物案 地主及業者共6人交保

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮縣壽豐鄉1對陳姓兄弟，涉嫌將私人土地及鄰近的國有山坡地提供營建業者傾倒事業廢棄物，賺取不法利益。檢方訊後諭知陳弟新台幣10萬元交保，其餘5人3萬元交保及科技監控。

檢警接獲情資，月眉村一處山坡地遭堆置大量營建廢棄物，範圍約標準田徑場大，堆置物品包含建築廢土、鐵皮、木條、水泥塊等，部分含有重金屬成分。

檢警調查，陳姓兄弟為牟取不法利益，將私人土地及鄰近國有地非法提供業者棄置事業廢棄物，時間至少9個月以上，破壞國土保育並造成環境污染，影響生態環境。

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花蓮地檢署檢察官蕭百麟組成專案小組，指揮警方、花蓮縣環保局等單位，昨天兵分多路前往16處搜索，傳喚涉案地主、業者共13人到案說明，查扣犯罪用車輛13部。

花蓮地檢署今天指出，因涉及被告人數多，由5名檢察官協同複訊，相互討論、分析案件細節與相關事證，經審酌案情，認為陳姓兄弟及4名業者涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，諭知陳弟10萬元交保，陳兄及4名業者分別3萬元交保、科技監控。（編輯：李錫璋）1140220