37歲男先後朝嘉義縣市警局丟酒瓶 各處拘役50日

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義縣37歲李姓男子因不滿時事，被控去年7月間挑戰公權力，連續朝嘉義縣市警察局大門處丟擲玻璃酒瓶，不僅毀損玻璃門，還造成值勤員警心生畏懼，嘉院各處拘役50日。

嘉義地方法院簡易判決書指出，37歲李男因對社會時事不滿，於去年7月13日凌晨2時13分騎機車至嘉義縣警察局前，持玻璃酒瓶丟擲警局玻璃大門，造成玻璃大門毀損，不堪使用。

嘉院表示，李男於同日凌晨2時50分騎機車至嘉義市中山路的市警察局前，看見有制服員警在門口處執行門禁管制及駐地安全維護工作，竟接續持2瓶玻璃酒瓶往市警局大門處丟擲，造成值勤員警心生畏懼。李男所為涉及毀損、恐嚇及妨害公務罪嫌，均遭嘉義縣警方移送法辦。

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嘉院指出，李男於警詢及偵查中，均坦承不諱；嘉義縣警察局玻璃大門應屬一般辦公用品設置，與公務執行無直接關係。

因此，嘉義縣警察局犯行部分，審酌李男犯罪動機及手段，雖犯後坦承犯行，惟尚未達成和解等情狀；另與嘉義市警察局部分，各別判處拘役50日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140220