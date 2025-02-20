誘詐騙被害人抵押土地 檢警逮台版「地面師」17人

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（中央社記者劉建邦、謝幸恩台北20日電）柯姓男子涉嫌勾結資產管理公司，誘騙假投資詐騙被害人抵押土地借貸，從中收取高額手續費，被害人再將款項交給詐騙集團，手法如「地面師」。刑事局逮柯男等17人送辦。

刑事局今天召開記者會，第四大隊副大隊長賴耀宗表示，分析近期假投資案，發現南部某知名資產管理公司疑有特殊管道可取得大量被害人名單，經查44歲柯姓男子等人涉重嫌，報請士林地方檢察署指揮偵辦。

刑事局查出，柯姓男子從事二胎房貸工作約20多年，近期涉與詐騙集團接觸，取得假投資詐騙被害人名單，再與南部知名資產管理公司合作，向被害人聲稱可協助快速過件、高額借貸，誘騙被害人向資產管理公司抵押土地借貸。

警方說，柯男等人的手法如日劇「地面師」，專挑詐騙被害人，從2023年到去年已有多人受害，其中5名被害人的總財損達新台幣6000萬元。

警方掌握線索後，赴台北市、新北市、高雄市等處搜索，逮捕柯男等17人到案，查獲假造設定抵押文件私章1箱、地政士執業執照等物，詢後依重利等罪嫌把柯男等人移送士檢偵辦。

士檢新聞稿指出，檢警18日兵分18路搜索涉案被告住居所、辦公處所等地，認定柯姓男子、項姓男子、許姓男子有逃亡、勾串共犯證人及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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士檢表示，同案另6名被告分別以3萬元至50萬元交保，限制住居；另1名被告限制住居、7名被告訊後請回，全案朝刑法三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等方向偵辦。

日劇「地面師」是一部犯罪懸疑影集，講述在日本東京發生的一起高達上億日圓的房屋詐騙案。（編輯：蕭博文）1140220