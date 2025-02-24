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尖石野溪泡湯溪水暴漲 竹警助2人脫困

2025/2/24 12:51（2/24 13:01 更新）
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2名民眾日前到新竹縣尖石鄉秀巒村泰崗野溪溫泉河床紮營遇溪水暴漲，隨身背包等物被河水沖走，幸手機還在撥打求救電話，成功獲救脫困。（新竹縣政府警察局橫山分局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月24日
2名民眾日前到新竹縣尖石鄉秀巒村泰崗野溪溫泉河床紮營遇溪水暴漲，隨身背包等物被河水沖走，幸手機還在撥打求救電話，成功獲救脫困。（新竹縣政府警察局橫山分局提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月24日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）竹縣警察局橫山分局今天說，2名民眾日前至尖石鄉秀巒村泰崗野溪溫泉河床紮營，遇降雨溪水暴漲，隨身背包等物被河水沖走，所幸手機還在以此撥打求救電話，成功獲救脫困。

橫山分局今天透過文字表示，日前接獲消防單位轉報，有2名民眾受困於尖石鄉秀巒村泰崗野溪溫泉河床，獲報後前往搜尋，隨後在泰崗野溪溫泉下方約100公尺處發現2人，但因曾有降雨造成溪流暴漲湍急且十分混濁，難以判斷溪流深度，增加救援行動困難。

警方告訴中央社記者說，在確定受困地點後，與消防人員及山地義勇警察沿陡峭的山壁向下攀爬，並橫渡湍急溪流到達對岸，當時溪流水深及腰，2名受困民眾因天氣寒冷導致身體發抖，情緒也受到驚嚇。

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警方說，經確認2名民眾身體狀況，所幸意識清楚且有行動能力，也立即給予禦寒保暖措施避免失溫，並協助受困，平安下山返程。

橫山分局表示，民眾從事登山或水域活動前，一定要先行確認天氣狀況，對於不熟悉之地形、水域，勿貿然前往，如發現溪流上游有烏雲密布、轟隆聲響、溪水混濁變色及水位上升等情形，應盡速離開水域，以確保自身安全。（編輯：張銘坤）1140224

#尖石鄉
#警察局
#秀巒村
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