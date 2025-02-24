尖石野溪泡湯溪水暴漲 竹警助2人脫困

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）竹縣警察局橫山分局今天說，2名民眾日前至尖石鄉秀巒村泰崗野溪溫泉河床紮營，遇降雨溪水暴漲，隨身背包等物被河水沖走，所幸手機還在以此撥打求救電話，成功獲救脫困。

橫山分局今天透過文字表示，日前接獲消防單位轉報，有2名民眾受困於尖石鄉秀巒村泰崗野溪溫泉河床，獲報後前往搜尋，隨後在泰崗野溪溫泉下方約100公尺處發現2人，但因曾有降雨造成溪流暴漲湍急且十分混濁，難以判斷溪流深度，增加救援行動困難。

警方告訴中央社記者說，在確定受困地點後，與消防人員及山地義勇警察沿陡峭的山壁向下攀爬，並橫渡湍急溪流到達對岸，當時溪流水深及腰，2名受困民眾因天氣寒冷導致身體發抖，情緒也受到驚嚇。

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警方說，經確認2名民眾身體狀況，所幸意識清楚且有行動能力，也立即給予禦寒保暖措施避免失溫，並協助受困，平安下山返程。

橫山分局表示，民眾從事登山或水域活動前，一定要先行確認天氣狀況，對於不熟悉之地形、水域，勿貿然前往，如發現溪流上游有烏雲密布、轟隆聲響、溪水混濁變色及水位上升等情形，應盡速離開水域，以確保自身安全。（編輯：張銘坤）1140224