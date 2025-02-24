桃園副市長王明鉅親戚遭詐騙 涉案女行員8萬交保

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）檢警偵辦桃園市副市長王明鉅親戚遭詐案，追出某銀行女行員疑似加速放款流程涉及本案。警方今天上午南下中壢，帶回女行員，依詐欺罪嫌送辦，檢方複訊裁定新台幣8萬元交保。

桃園市副市長王明鉅的親戚王婦日前遭詐騙，再遭騙1500萬元後，因王婦的兒子報警才保住剩餘金錢。桃園地方檢察署日前偵結起訴，以此案造成王婦精神嚴重不濟為由，求處詐騙集團首腦蕭姓男子有期徒刑5年2月；陳姓律師與詐騙集團勾結，請求從重處2年以上有期徒刑，其餘同夥則建議處1年至2年6月有期徒刑。

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據了解，檢警先前偵辦本案，清查涉案對象時，懷疑桃園某銀行女行員可能涉及與詐騙集團掛勾，疑似加速放款速度，讓被害人能在最短時間內取得現金交付詐團。警方上午對該銀行展開搜索，除將女行員帶回調查，也帶回關鍵文件資料，持續深入追查女行員有無涉案或從中獲利，並要求涉案女行員配合調查。

據指出，警方依詐欺罪嫌將女行員送辦，檢方複訊裁定8萬元交保。遭調查的銀行則表示，案件已進入司法程序，將全力配合警方調查。（編輯：方沛清）1140224