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88會館案 黃錦秋判免除檢察官職務轉檢事官

2025/2/25 10:20
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（中央社記者林長順台北25日電）時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋因出入88會館私人招待所等，被檢評會移送職務法庭，監察院也移送懲戒。懲戒法院今天判決黃錦秋免除檢察官職務，轉任檢察事務官。可上訴。

內政部警政署於民國112年1月公布88會館案調查結果，並懲處多名去過會館的高階警官。台灣高等檢察署同步公布調查結果，認為高檢署檢察官黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝違反檢察官倫理規範，送交檢察官評鑑委員會個案評鑑。

檢評會認為，黃錦秋身為檢察官，應知私人招待所的性質特殊，縱然由其他警政高層人士邀約前往，但當下發現酒水備妥、無須付費等情事，應可察覺有異，卻未立即離去，違反檢察官倫理規範，違失情節達重大程度，有懲戒必要，決議評鑑成立，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

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另外，同樣出入88會館、睿森銀樓招待所，被新北檢移送個案評鑑的檢察官王涂芝，檢評會認為，王涂芝以客人身分出席宴飲，且於新北檢、高檢署行政調查時，均坦承行為、態度良好，決議評鑑成立，但無懲戒必要，報由法務部交付檢察官人事審議委員會審議。

監察院則認為，黃錦秋、王涂芝出入地下匯兌業者郭哲敏所管領的「88會館」接受無償招待，去年4月間通過彈劾黃錦秋、王涂芝，並移送懲戒法院審理。（編輯：張銘坤）1140225

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