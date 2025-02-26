阻絕388公斤大麻花入台灣 屏檢偵破起訴7人

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）毒梟集團意圖以屏東外海為走私毒品轉運站，利用遊艇走私388.95公斤大麻花，市價逾6億元，檢警及海巡通力合作查獲，全案偵查終結，屏檢依涉犯毒品危害防制條例，起訴船長等7人。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，此案源於海巡署偵防分署台東查緝隊接獲情資，得知毒梟集團將利用小型遊艇接運大麻花（第二級毒品四氫大麻酚）企圖搶灘入境，針對情資及資料比對分析後，在去年10月16日下午1時20分許，派遣海巡署艦隊分署第14海巡隊至恆春半島後灣1浬處攔查「東尼2號」遊艇。

當場扣得大麻花388.95公斤，查獲劉姓船長及許姓船員，案經向上溯源，並將海巡署及警方加入專案小組，陸續緝獲共犯葉姓男子、陳姓男子、盧姓男子、簡姓男子及陳姓男子，目前7人均收押。

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屏檢指出，全案近日偵查終結，將7人以涉犯毒品危害防制條例第4條第2項運輸第二級毒品罪，以及懲治走私條例第2條第1項私運管制物品進口罪提起公訴，今年2月13日移審。

屏檢強調，毒梟集團意圖以屏東外海為走私毒品轉運站，388.95公斤大麻花市值預估約新台幣6億5000萬元，若製成大麻菸，可提供約70多萬人吸食，如成功闖關，大麻流入台灣，將嚴重影響民眾身心健康，對社會秩序造成極大危害。（編輯：張雅淨）1140226