新北男不聽勸阻酒駕撞死翁 二審仍判刑6年3月

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）洪姓男子不聽友人勸阻，酒駕後撞死老翁。一審新北地院依刑法不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處有期徒刑6年3月，經上訴，二審高院今天駁回上訴，維持原判，可上訴。

全案起於，民國112年8月24日凌晨，洪男與朋友在台北市中山區某酒店喝酒後，駕車載友人回到新北市五股區，行經五股區新城八路欲右轉時，撞上正在過馬路的王姓老翁，王翁送醫後不治。

警方對洪男進行酒測，呼氣酒精濃度達每公升0.42毫克。案經新北地檢署起訴，並適用國民法官參審。

一審新北地方法院國民法官庭認為，政府已多次宣導不能酒駕，新聞報導也常提及許多家庭因酒駕破碎，洪男仍不聽友人勸阻，執意酒駕，導致憾事發生，使被害人家屬傷痛難以平復，應予嚴厲譴責。

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一審認為，洪男有前科紀錄，難謂素行良好，且案發前曾多次行經此路段，應知悉此路段有斑馬線，顯見洪男漠視交通安全規定；考量洪男坦承犯行，且已與被害人家屬和解，並已履行部分款項，據此判處有期徒刑6年3月。

洪男不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，一審已考量洪男犯罪情狀而做出評價，即便洪男上訴後再支付部分款項，也只是履行原和解條件，據此認定一審裁量無不當，駁回上訴，仍維持原判，本件可上訴。（編輯：林恕暉）1140227