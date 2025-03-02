新北永和通緝犯拒檢衝撞 警開2槍逮人搜出毒品

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（中央社記者趙敏雅新北2日電）新北市永和區今晚8時許一輛轎車遭警方攔查拒檢，衝撞逃逸，警方對空鳴1槍、對該車左前輪開1槍，2小時內逮人。經查駕駛李姓男子為通緝犯，警方在李男車上搜出依托咪酯煙油。

新北市政府警察局永和分局以訊息說明，交通分隊晚間發現一輛轎車形跡可疑，上前盤查，駕駛竟加速逃逸，得和派出所員警獲報後，在福和橋旁見到該輛車，為防止該車逃逸衝撞前方機車，警方對空鳴1槍，喝令駕駛李男停車。

警方表示，李男不顧警方制止，繼續逃逸至永和區安樂路，警方再次喝令李男停車，李男非但不停，甚至欲繼續衝撞，警方對該車左前輪開1槍，李男仍駕車逃逸，之後將車輛棄置在中和區中和路與宜安路口後逃逸。

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警方指出，為此立即組成專案小組，調閱監視器，晚間9時20分在中和路逮捕李男，查出李男是台北地檢署今年2月20日發布的通緝犯，並起獲依托咪酯煙油。

永和警分局表示，員警依法正確使用槍械緝獲通緝犯，無人員受傷。（編輯：李錫璋）1140302