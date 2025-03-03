台61線貨車自撞起火1死1傷 越籍男駕駛肇逃被逮送辦

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林口湖鄉台61線北上245公里處，昨天下午5時許發生自撞車禍釀1死1傷；警方案發4小時後找到逃逸的越南籍男駕駛阿咖，全案依過失致人於死、遺棄致死等罪嫌移送法辦。

雲林口湖鄉台61線北上245公里處，昨天下午5時許一輛小貨車自撞護欄起火燃燒，消防局獲報前往灌救；有1人燒死副駕駛座上，駕駛自行脫困後，從現場消失。

雲林縣警察局北港分局副分局長何漢釗今天表示，昨天下午5時許，台61線北上245公里處，發生一起1死1傷車禍；39歲越南籍男子VO TRAN DUY KHA（音譯阿咖）駕駛自小貨車，自台南市欲返回雲林台西鄉，行經此處，因不明原因，自撞護欄後起火燃燒。

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駕駛人阿咖旋即離開事故地點，副駕駛座乘客1人死亡、身分待查；警方案發後以車追人，4小時後在四湖鄉找到阿咖，酒測值為零。

警方調查，阿咖民國112年6月5日持觀光護照來台，逾期未歸，且無台灣駕照卻自行開車上路，全案依過失致人於死、遺棄致死、肇事逃逸致人死傷罪嫌，移送雲林地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140303