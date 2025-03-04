刺蔣案鄭自才獲平反 請求刑事補償182.5萬元

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（中央社記者劉世怡台北4日電）今年為刺蔣案55週年，鄭自才當年偷渡返台遭判刑服刑1年，經申請平復威權統治時期司法不法，去年獲法務部平反，撤銷刑之宣告。鄭男今出庭，請求刑事補償新台幣182.5萬元。

鄭自才出庭表示，法院認定他不法入境台灣，判刑1年定讞，他坐牢365天期滿出獄後，法務部去年9月18日處分認定他申請平復有理，撤銷刑之宣告，因此之前入獄服刑1年，應要補償他。

公訴檢察官則表示，請法院依法審酌。

法官劉為丕指出，法務部處分本件鄭自才刑之宣告撤銷是因促進轉型正義條例的平復司法不法規定，是否符合刑事補償法要件，合議庭須研究，本件候辦。

鄭自才庭外受訪表示，他收到法務部處分書後，分別向台北地方法院及台灣高等法院聲請刑事補償，以每天補償最高額新台幣5000元計算365天，總計182萬5000元；之前收到北院決定書駁回，就沒再聲請覆審，希望這次高院能裁准給予補償。

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全案緣於，鄭自才於民國59年間在美國策畫刺殺時任行政院副院長的蔣經國未果被捕，棄保逃亡，直到80年1月間持瑞典護照由日本返台，但遭拒絕入境，遣返日本；後來以不明方式返台，遭起訴非法入境及違反動員勘亂時期國家安全法。

一審台北地院判處1年徒刑，經上訴，二審台灣高等法院駁回上訴而確定，鄭自才於81年11月16日起陸續在土城看守所、燕巢監獄服刑。（編輯：方沛清）1140304