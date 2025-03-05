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彰化女想離婚遭詐560萬 假律師判刑8月獲緩刑

2025/3/5 15:25
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（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化盧姓女子因丈夫外遇，找上沒有律師證書的吳男協助；吳男誆稱要凍結盧女丈夫財產，向盧女詐得擔保金及律師費560萬元。彰化地院考量吳男與盧女和解，依詐欺罪判刑8月，緩刑3年。

台灣彰化地方法院今天公布判決書指出，盧姓女子於民國110年間懷疑丈夫外遇，但認為徵信社費用高，於是透過友人認識擔任某國中法律顧問的「吳律師」。

吳姓男子明知未取得律師資格，卻在盧女與他聯繫後自稱為律師，要寫訴狀、陪當事人開庭等，並建議向法院聲請假扣押，凍結配偶資產。

吳男佯稱辦理假扣押必須支付法院擔保金、律師費，盧女因而解定存辦理公教信用貸款，共匯款新台幣560萬元。

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由於盧女從未見過相關假扣押裁定、擔保裁定及提存單等文書，進一步查證驚覺受騙。台灣彰化地方檢察署檢察官依據2人相關對話截圖等事證，認定犯嫌明確，依法起訴吳男。

法官指出，吳男犯詐欺取財罪處有期徒刑8月，沒收犯罪所得；法官另審酌吳男坦承犯行，且已與被害人和解，經偵查程序及科刑教訓，當知所警惕而無再犯之虞，緩刑3年，並應依調解支付731萬元賠償。全案可上訴。（編輯：蕭博文）1140305

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