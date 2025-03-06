苗縣男子酒後毆打友人致死 判刑10年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）苗栗縣一名林姓男子酒後因故與友人口角爭執，徒手毆打對方致死，一、二審均依傷害致人於死罪判處有期徒刑10年6月，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國112年1月22日凌晨，林男在苗栗縣南庄鄉與章姓友人因酒後細故發生口角爭執，林男見章男發動車輛欲離去便上前攔阻，林男先以手肘擊破駕駛座車窗，再將章男拉下車徒手毆打、腳踹對方頭部與胸腹部。

事發後在場其他人士勸阻、拉開林男，林男才罷手，章男則倒地不起，送醫後傷重不治。案經苗栗地檢署起訴，並適用國民法官參審。

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一審的苗栗地方法院國民法官庭認為，林男坦承犯行，考量其有前科紀錄，構成累犯應加重其刑，審酌被害人家屬意見等一切情狀，依傷害致人於死罪判處有期徒刑10年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，二審認為，林男雖曾透過議員向被害人家屬致意，但未獲得諒解，且所提出和解方案，被害人家屬未接受而未成立調解，仍維持原判。經再上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1140306