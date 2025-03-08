女通緝犯拒捕噴辣椒水 金山警忍受劇痛壓制

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（中央社記者王朝鈺新北8日電）36歲于姓女子因詐欺等7案遭通緝，日前謊報身分被警方識破，竟持辣椒水狂噴員警潘軒碩，潘員忍著眼睛劇烈刺痛將于女壓制，待支援警力到場上銬逮捕于女。

新北市警局金山分局金山派出所員警潘軒碩4日下午2時許，在轄區中山路1家便利商店前，發現于女使用完公共電話後行跡可疑，立即上前盤查，于女語帶不耐煩不配合盤查，且不斷走向1棟大樓。

潘員跟隨進入電梯詢問身分，于女卻謊報身分，潘員拍攝于女臉部照片供分局偵查隊支援人臉辨識，發現于女竟有詐欺、毒品、竊盜等多項通緝，立即拿出手銬要逮捕于女。

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過程中，于女強烈抵抗，竟持辣椒水狂噴，甚至大喊「救命阿，警察打人」，潘員忍受眼睛刺痛及呼吸困難，上前飛撲壓制于女，並透過無線電通報警力支援「她噴我辣椒水，我眼睛很痛」，待支援警力到場將于女上銬後，潘員才至附近店家用水清洗雙眼。

潘軒碩表示，當時被于女用辣椒水噴灑眼睛，劇烈刺痛讓他視線模糊，且難以呼吸，但只想著「絕對不能讓通緝犯逃跑」，直到支援警力到場。警方詢後將于女依妨害公務現行犯，移送基隆地檢署偵辦，至於通緝部分，另解送各發布通緝院檢歸案。（編輯：方沛清）1140308