台中男遭詐買數萬元點數 超商店員報警助止損

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市24歲李姓男子落入詐騙集團圈套，被自稱提供按摩服務的業者要求在超商購買數萬元點數卡，因花費甚鉅，店員生疑報警，警方今天表示，經勸阻下，保住了其中的5萬4000元。

台中市警察局第六分局西屯派出所說明，李姓男子日前到西屯區福星路1家超商，佯稱為買遊戲購買Apple Store點數，先花了新台幣3萬多元，接著又花了5萬元，店員察覺有異通報警方。

員警到場後發現，李男在網路上聯繫自稱提供按摩服務的業者，雙方相約在福星路上的超商見面。李男依約抵達，這時對方透過通訊軟體告知李男，稱按摩前須先購買Apple Store點數卡作為支付方式。

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警方表示，李男當下未起疑心，先後在超商購買多張點數卡，準備將序號提供給對方，但因花費甚鉅，讓店員起疑報警求助。

西屯派出所員警獲報到場，李男一開始向警方堅稱自己是買遊戲，但在警方一番耐心勸說下，李男才說出實情，員警請店員退刷，保住了其中的5萬4000元，李男感謝員警即時協助，也對於自己落入詐騙集團圈套感到相當懊悔。（編輯：郭諭儒）1140311