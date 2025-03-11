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日本麻疹個案2至4日曾逛士林寧夏夜市 衛生局籲足跡重疊者健康監測
首頁 / 社會

嘉義6旬男自學幫人安裝假牙 違反醫師法遭訴

2025/3/11 15:15（3/11 15:43 更新）
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嘉義縣64歲施男被控自學假牙製作，還私下幫民眾安裝假牙收費，去年6月間因發生糾紛遭檢舉查獲，嘉檢偵結，依違反醫師法起訴。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
嘉義縣64歲施男被控自學假牙製作，還私下幫民眾安裝假牙收費，去年6月間因發生糾紛遭檢舉查獲，嘉檢偵結，依違反醫師法起訴。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義縣64歲施姓男子被控自學假牙製作，還私下幫民眾安裝假牙收費，去年6月間因發生糾紛遭檢舉查獲，警方查扣牙科診療台及麻醉過期藥品等，嘉檢偵結，依違反醫師法起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，嘉義縣衛生局於去年6月間接獲鄉親檢舉，在水上鄉未取得牙醫師資格的施姓男子，私下從事假牙製作的咬模、試模、印模及安裝過程，並向製作假牙民眾收取新台幣6000元至8000元低廉費用。

嘉檢表示，嘉義縣衛生局於去年6月間接獲民眾反映至密醫製作假牙卻引發口腔不適，會同轄區員警前往稽查，發現現場陳列牙科診療台、牙科器械、齒模製造相關用具及已過期的局部麻醉藥品等。

嘉檢指出，施男坦承不具牙醫師、牙體技術師等相關證照，於去年1月至6月間經營牙醫診所，並為3至5名民眾製作、修補活動假牙；施男雖坦承有向檢舉民眾收取製作假牙模型訂金2000元，但沒有進行治療。

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嘉義縣衛生局表示，施男並非齒模師，假牙製作的過程，完全是土法煉鋼，偏鄉民眾常基於方便及收費低廉，就近讓沒有證照的民眾裝設假牙，因共用沒有完全消毒的器具，引發許多感染問題，籲請民眾尋求正規的牙醫師看診。

嘉檢表示，假牙製作的咬模、試模、印模及安裝等過程，屬牙醫的醫療行為，施男所為已涉及醫師法的非法執行醫療業務罪嫌。（編輯：李淑華）1140311

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