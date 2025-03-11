加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

金門男拍同居人性影像私刑拘禁 判緩刑付公庫百萬

2025/3/11 17:22（3/11 17:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門1名男子113年12月間因懷疑同居女友出軌，有毆打、拍性影像及拘禁行為；法院考量男子對犯行坦承不諱，女子也表示願意原諒，請法官給予緩刑等因素，判處男子有期徒刑1年，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣100萬元。此案仍可上訴。圖為金門司法大廈外觀。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月11日
金門1名男子113年12月間因懷疑同居女友出軌，有毆打、拍性影像及拘禁行為；法院考量男子對犯行坦承不諱，女子也表示願意原諒，請法官給予緩刑等因素，判處男子有期徒刑1年，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣100萬元。此案仍可上訴。圖為金門司法大廈外觀。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門11日電）男子懷疑同居女友出軌，私刑拘禁並毆打、拍攝不當影像，被害人逃出報警。金門地方法院考量男子認罪、雙方和解與女子求情等，判刑1年、緩刑2年，並向公庫支付100萬元。

依金門地院判決書，男子懷疑同居女友出軌，去年12月18日晚間持檜木板、鋁棒毆打女友、拍攝全裸性影像後，用塑膠繩捆綁雙手拘禁房間；事後又用膠帶封住女子嘴巴，以毛線泡水捆住雙腳剝奪行動自由，致使被害人全身多處受傷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

直到隔日凌晨男子回到主臥室後，女子設法掙脫後披上毛毯向外求援，由路人協助載至金湖警分局金沙分駐所報案，經金門地檢署檢察官訊後起訴。

法官判決考量男子對犯行坦承不諱、與對方和解，女子也表示雙方在一起很久，捨不得他被關，願意原諒他，請法官給予緩刑等因素，判處男子有期徒刑1年，緩刑2年，並在判決確定後1年內，向公庫支付新台幣100萬元，且緩刑期間付保護管束，禁止對女子有家庭暴力行為。（編輯：孫承武）1140311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：