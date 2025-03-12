加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

2個月車禍8死 台東大執法7天取締逾千件交通違規

2025/3/12 17:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣1至2月發生8起死亡車禍，8人死亡，台東縣警察局連續7天大執法，共取締1122件交通違規，其中以未依規定使用安全帶最多，達476件。

台東縣警察局今天公布統計資料，114年1至2月份，台東縣內已發生8件A1（死亡車禍）類交通事故，造成8人死亡，較去年同期的5件5人，增加3件3人。為了維護用路人安全、減少交通事故帶來的悲劇，警方自3月3日至3月9日全縣同步展開「防制交通事故大執法」。

google news透過 Google News追蹤中央社

台東縣警察局交通隊長吳昇忠告訴中央社記者，這次執法重點包括行人違規、無號誌路口未依規定停讓、酒後駕車、無照駕駛、轉彎未依規定及未使用安全帶等違規行為。7天內共取締違規案件1122件，其中未依規定使用安全帶的違規最多，達476件，執法期間交通事故明顯減少，有效降低事故發生率。

吳昇忠表示，交通大執法的目標是導正駕駛人及行人的用路習慣，減少違規行為，避免因僥倖心理導致事故發生。無照駕駛、酒後駕車、不依規定停讓及轉彎等違規行為不僅危及自身安全，也對其他用路人構成重大威脅。此外，安全帶猶如生命的最後防線，確實繫上安全帶，才能讓每趟旅程更有保障。（編輯：李淑華）1140312

吳昇忠
台東火車站機車亂象甚至違停人行道 警方加強取締電動代步車雖屬行人路權 台東警：酒駕仍涉公共危險
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：