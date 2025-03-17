彰化男面交買手機涉賴帳落跑 警民街頭追逐逮人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化17日電）彰化縣楊姓男子與網路賣家面交iPhone手機，楊男涉拿到手機後不付款拔腿狂奔，路過外送員見狀加入街頭追捕行列，最後在警民合力下順利逮人，將楊男依竊占等罪嫌送辦。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿指出，楊姓男子（24歲）15日透過網路向李姓女子約定面交購買iPhone 16 Pro手機，在面交過程中，楊男拿到手機後涉不付款轉身跑走，李女與陪同的丈夫隨即在後方追逐並沿途高喊求助，1名路過外送員也騎車幫忙追人。

轄區民生路派出所獲報後，立即派4名員警到場進行圍捕，最終在警民合力下攔住楊嫌，結束這場街頭追逐戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，將楊男依竊占、妨害自由等罪嫌移送檢方偵辦，同時也會深入了解他是否還涉及其他類似不法案件。

彰化警分局提醒，網路交易務必提高警覺，應選擇人多或監視器較多的「安全交易區」，且避免單獨面交，減少詐騙風險。（編輯：戴光育）1140317