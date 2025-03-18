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台中母女逛誠品480遭誤報偷竊 警認過程有瑕疵3/19公布懲處

2025/3/18 11:54（3/18 13:01 更新）
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中母女3人日前逛誠品480遭館內保全報警指控涉偷竊，被帶回派出所，最後證實是烏龍，警察局長李文章今天表示，未在現場先確認事實，過程有瑕疵，明天將公布懲處結果。

台中市魏姓女子帶著2名就讀國小的女兒到七期「誠品480」逛街，未料卻遭館內林姓保全報警指控涉及偷竊，並由5名警員帶她們返回派出所，女兒疑因驚嚇在派出所內大哭，事後又發現是烏龍報案；魏女寫了一封給市長盧秀燕的信，盼主持公道。盧秀燕昨天代員警向母女致歉，李文章也為此道歉。

李文章今天出席市政會議後接受記者採訪指出，員警接獲保全報案後將人帶回去，過程有瑕疵，依照程序，接獲民眾報案後要先確定有無犯罪事實，根據報案指稱現場拍貼機被破壞，就應先確認拍貼機是否有問題後，再依程序處理。

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李文章說，標準程序應該是先查看拍貼機沒問題，再質疑保全，確定沒事是誤會，在現場就先處理，不能將人先帶回去後再去看拍貼機，結果才發現是烏龍一場，還有當天在派出所內的處理細節也正由督察人員調查中，預計明天會公布員警懲處結果。

台中市警察局第六分局強調，警方辦案件皆以事實為依歸，釐清事實過程本就需要時間，在確認魏女等人無嫌疑後，即請當事人離去，而警方也已受理魏女提告保全人員涉誣告、妨害名譽及妨害自由罪嫌等進行偵辦。（編輯：郭諭儒）1140318

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台中母女3人日前逛誠品480遭館內保全報警指控涉偷竊，被帶回派出所，最後證實是烏龍。中央社記者郝雪卿攝 114年3月18日
台中母女3人日前逛誠品480遭館內保全報警指控涉偷竊，被帶回派出所，最後證實是烏龍。中央社記者郝雪卿攝 114年3月18日
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