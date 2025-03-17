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台中母女逛誠品480商場遭誤報偷竊 盧秀燕、誠品致歉
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台中母女逛誠品480商場遭誤報偷竊 盧秀燕、誠品致歉

2025/3/17 12:26（3/17 12:51 更新）
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台中市一名媽媽帶2個女兒逛台中誠品480，遭誤報偷竊被帶到派出所；誠品公司公共事務處資深總監曾喜松（中）17日代表公司出面道歉。中央社記者郝雪卿攝 114年3月17日
台中市一名媽媽帶2個女兒逛台中誠品480，遭誤報偷竊被帶到派出所；誠品公司公共事務處資深總監曾喜松（中）17日代表公司出面道歉。中央社記者郝雪卿攝 114年3月17日
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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市一名媽媽帶2個女兒逛台中誠品480，遭誤報偷竊被帶到派出所；市長盧秀燕及誠品公司今天都公開道歉，盧秀燕要求誠品檢討改善。誠品表示，會再與保全檢討演練未來更謹慎作法。

台中市魏姓女子帶著2名就讀國小的女兒到七期「誠品480」逛街，未料卻遭館內林姓保全指控她與女兒涉及偷竊，並由5名警員帶她們返回派出所，女兒疑因驚嚇在派出所內大哭，事後又發現是保全烏龍報案；魏女寫了一封給市長盧秀燕的信，盼主持公道。

盧秀燕上午出席活動後接受聯訪時為警察作法向女童道歉說，媽媽2000字投訴文已收到，將心比心，被冤枉非常委屈，誠品百貨與保全公司第一時間沒查證事實，就誣賴捧場消費及信賴店家的消費者，非常不好；還亂報案濫用警力，誠品及保全公司應做一定程度善後處理。

盧秀燕還喊話女童，「市長媽媽替警察伯伯向妳說聲對不起，驚嚇到妳了，還好真相大白，大家都知道妳被冤枉、受委屈了，希望各方好好檢討改善，不要再發生。」

至於警方是否執法過當，盧秀燕認為，是一連串不適當，誠品及保全公司沒有現場查核就報案誣賴民眾須檢討，會予究責濫用警力亂報案；警察依法到場，基本上合法，但處理過程不夠細膩，造成孩童、家長壓力，做得不夠好，也會檢討改善。

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誠品公司公共事務處資深總監曾喜松，代表誠品向媽媽及女童道歉表示，對於媽媽及小朋友感到不安，尤其驚嚇到小朋友深感抱歉，昨天已跟媽媽連繫上，媽媽也提到非常喜歡誠品480，溝通過程很平和，因為媽媽這幾天有事情，已經約好再過幾天會當面致意。

曾喜松表示，這件事是保全過度緊張及過度反應，擅自通知警方，跟過去先通知商場幹部作法很不一樣，會跟保全公司檢討溝通未來作法，同時保全人員也很自責，造成警方尤其媽媽及小朋友的驚擾，深感抱歉及自責；最後，也非常感謝警方大力協助，未來一定會跟合作的保全公司再次確保流程做更多演練，以應付突發狀況更謹慎處理。（編輯：陳仁華）1140317

台中市一名媽媽帶2個女兒逛台中誠品480，遭誤報偷竊被帶到派出所；誠品公司公共事務處資深總監曾喜松（中）17日代表公司出面道歉。中央社記者郝雪卿攝 114年3月17日
台中市一名媽媽帶2個女兒逛台中誠品480，遭誤報偷竊被帶到派出所；誠品公司公共事務處資深總監曾喜松（中）17日代表公司出面道歉。中央社記者郝雪卿攝 114年3月17日
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