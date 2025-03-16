帶女兒逛台中誠品480遭誤報偷竊帶回派出所 婦盼市長主持公道

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中1名媽媽帶2女兒昨天到「誠品480」逛街，被保全指控偷竊，遭5警帶到派出所釐清，女兒驚嚇大哭。事後發現誤報烏龍，婦人不滿而寫信給市長盧秀燕盼主持公道，「誠品480」今天致歉。

台中市魏姓女子帶著2名就讀國小的女兒到七期「誠品480」逛街，未料卻遭館內林姓保全指控她和女兒涉及偷竊，並由5名警員帶她們返回派出所，女兒疑因驚嚇在派出所內大哭，事後又發現是保全烏龍報案，她寫了一封給市長盧秀燕的信，希望能主持公道。

台中市第六警分局今天發布新聞稿表示，15日下午接獲「誠品480」報案，指稱有物品遭竊，犯嫌仍在現場徘徊，警方派遣3名員警、2實務訓練生到場了解，林姓保全向警方指稱魏女為竊嫌。因商場來往人潮眾多，員警為保障當事人權益及名譽，先請她們離開商場，並未使用逮捕等強制行為。

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警方指出，經查拍貼機廠商僅因機器出現異常，即認遭人破壞偷竊，林男未盡查證義務向警方報案，擅自留置魏女及女兒，造成當事人身心受創。雖林男當場對母女3人致歉，林男行為已經觸法，警方依誣告、妨害自由及妨害名譽等罪嫌進行後續偵辦。

「誠品480」事後透過文字稿指出，將與保全公司及品牌廠商檢討改善處理程序，很抱歉造成顧客驚擾，有聯絡顧客表達致意，也會持續關心慰問。（編輯：李淑華）1140316