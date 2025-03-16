台中母女逛街突遭警帶走 商場誤報失竊已致歉

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市1名媽媽帶2女兒昨天到西屯區一家商場逛街，突被5警要求到派出所釐清失竊案件，事後查出誤報烏龍，女子不滿權益受損。商場今天致歉並表示，將檢討處理程序。

台中市1名魏姓女子昨天帶著2名國小女兒到西屯區一家商場逛街，突然間5名警察出現，要求母女陪同到派出所釐清案情，魏女驚嚇之餘，跟著警方回到派出所，才得知有人報警有失竊案件。

母女3人到派出所後，隨後有員警來解釋是誤會一場，但魏女不滿覺得自己權益受損，難道商場在報案前，不用先確定狀況，她要求商場針對此事，提出改善措施。

台中市第六警分局透過文字稿表示，警方獲報有物品遭竊，3名員警、2實務訓練生到場了解，林姓保全接獲通知指稱商場的拍貼機遭到破壞，該樓層樓管提供涉嫌人照片，向警方指稱魏女為竊嫌。商場來往人潮眾多，員警為保障當事人權益及名譽，先請她們離開商場，並未使用逮捕等強制行為。

警方指出，經查拍貼機廠商僅因機器出現異常，即認遭人破壞偷竊，林男未盡查證義務向警方報案，擅自留置魏女以及女兒，造成當事人身心受創。林男行為，警方也依誣告、妨害自由及妨害名譽等罪嫌進行後續偵辦。

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警方指出，偵辦案件皆以事實為依歸，釐清事實過程本就需要時間，確認魏女等人無嫌疑後，即請當事人離去。員警處置尚無違反程序情事，員警請民眾返所過程中，員警說明不足部分，日後加強員警教育訓練。

該商場事後也透過文字稿指出，將與保全公司及品牌廠商檢討改善處理程序，很抱歉造成顧客驚擾，會持續關懷慰問。（編輯：李淑華）1140316