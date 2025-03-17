台中母女逛街遭誤報偷竊被5警帶走 警察局長道歉

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中15日發生母女3人到「誠品480」逛街，遭保全烏龍指控偷竊，被5警帶回派出所。由於去年也曾發生警方進入校園帶走學童，民進黨批評警方執法瑕疵。警察局長李文章今天致歉。

台中市魏姓女子15日帶著2名就讀國小的女兒到七期「誠品480」逛街，未料卻遭館內林姓保全指控她和小女兒涉及偷竊，5名警員帶她們返回派出所，女兒因驚嚇在所內大哭，事後發現是保全烏龍報案，她寫了一封文長約2000字給市長盧秀燕的信，希望能主持公道。

民進黨台中市議會黨團今天在台中市議會黨團辦公室召開記者會，痛批「將帥無能，市民真的能安居幸福嗎」。總召王立任指出，未滿12歲的孩童，連刑法、少年事件處理法都不適用，警察卻大喇喇將一行人帶進警察局。他提到，台中市去年才發生警察開巡邏車進入校園，逮捕國小學童，現在又發生媽媽帶女兒在百貨逛街被5警帶走。魏女寫給市長的信，讓人看見媽媽的心痛與擔心。

民進黨市議員黃守達、張家銨、張芬郁提到，員警執法未依循比例原則，未告知事由也未開報案三聯單，現場處理也沒有防範措施，讓孩童直接露出，明顯執法瑕疵，警方平日辛苦執法形象，一夕破滅。

民進黨市議員林德宇、陳淑華、張玉嬿、李天生指出，難道警察國家將在台中市復辟？不顧人權、警紀渙散、法紀不彰，警察應保護市民，不應向財團靠攏，台中市發生一連串的公安、火災、氣爆、校園安全、暴力事件等，連小朋友的人權都被戕害。

李文章今天接受媒體聯訪，對於員警將魏女及2女童帶回派出所，造成魏女困擾、女童驚嚇，他表示致歉與不捨。他提到，已指派督察人員調查，員警處理是否有疏失及執法過當，後續依照調查結果懲處。

李文章指出，警察人員抵達現場一定要先確定是否發生犯罪，才能進行事後程序。此案現場員警並未善盡確認發生犯罪的程序，日後會再改進。

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對於，外界質疑此案出動5名警力，李文章表示，處理竊盜案件依照勤務通常是2名警力。因誠品另一商場先前曾發生過縱火案件，加上「誠品480」商場人潮眾多，第一時間派遣3名員警前往處理，另2名為實習生執行見習勤務。他強調，警察服務對象是全體市民。

教育局表示，學生今天正常到校，學校主動關心學生並聯繫家長了解相關的輔導需求，並請班級導師加強關懷注意學生。（編輯：郭諭儒）1140317