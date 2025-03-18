台女疑被賣到柬埔寨丟包 雙眼近失明淚求快回台灣

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）彰化35歲賴女日前至泰國工作，疑輾轉被賣到柬埔寨，後因雙眼幾近失明被丟包，目前安置於庇護所，她今天透過視訊向媒體落淚表示，已聯繫上外交部人員，希望能盡快回到台灣。

彰化縣田中鎮中潭里長葉淑玲告訴中央社記者，昨天上午她接獲賴姓女子讀書時期的老師求助，這名老師稱看到柬埔寨媒體報導賴女被賣到柬埔寨，因雙眼失明，生活無法自理，被遺棄在路邊，最近才被安置在庇護所，希望她能協助找到女子家人，設法帶她回台灣。

葉淑玲說，賴姓女子剛好小時候住在她家附近，她得知消息後，立即透過里民幫忙，昨天下午找到女子胞兄後，一起前往派出所請求協助。

相關人士指出，賴姓女子於民國112年搭機到泰國工作，疑因本身患有糖尿病，未準時用藥，視力逐漸惡化，輾轉被賣到柬埔寨，她無力支付贖金，最後被丟在街頭，今年2月1名與其熟識的親友已在桃園報案。

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賴姓女子今天透過視訊表示，目前在庇護所是安全的，現在她眼睛只能看見光線，看不清楚東西，希望能盡快回到台灣。

賴女說，剛開始語言不通會害怕，庇護所有提供餐食，遇到困難偶爾會有人幫助，她已聯繫上台灣外交部人員協調回台事宜，「當然只有自己的國家最好」。（編輯：謝雅竹）1140318