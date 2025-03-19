新北2起孩童走失案 幸都尋獲平安返家

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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北林口及三重發生孩童走失案，家長及警方上網呼籲民眾協尋，所幸林口女童自行尋路返家、三重男童則從17日走失，直到今天凌晨在新店北宜路被熱心的計程車司機尋獲。

三重分局指出，近來天氣嚴寒，但三重13歲男童17日外出疑迷路，1天多來音訊全無，由於小孩身穿藍色薄長袖、灰色長褲和拖鞋，身上沒錢吃飯，親友在網路社群貼文求助網友幫忙，警方獲報也展開協尋並籲大家幫忙找人。

警方表示，所幸有計程車司機今天凌晨零時許，在新店北宜路發現小朋友徘徊，於是協助載到碧潭派出所，經查證確認是三重失蹤協尋的男童，三重警方對於男童走了這麼長的路程感到驚訝，迅速將男童接回並交由家長領回，家長對各界幫忙表示感謝。

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另外，就讀林口東湖國小1年級的女童，昨天下午4時放學後，走出校門後就不知去向，家長接不到人急著報警尋人，新北市議員蔡淑君也在臉書（Facebook）發文，請網友協尋。結果就在父母及警方熱心調閱監視畫面尋找時，女童已自行返家。

林口分局表示，經調閱監視畫面發現，女童是回家途中迷路，於是在住家周圍繞圈，約下午5時35分進入住家反鎖，家中沒有大人在內，無法得知女童已返家。直至晚上10時14分，其父親才知道女童已返家。（編輯：郭諭儒）1140319