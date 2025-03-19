前軍人持滅火器重擊男子頭部致死 判刑13年定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北19日電）桃園市李姓男子於退伍前與友人到釣蝦場唱歌，因故與徐姓男子起口角，持滅火器敲擊徐男頭部致死，一、二審均判處有期徒刑13年，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國112年7月2日凌晨，李男與友人到桃園市平鎮區1家釣蝦場包廂飲酒、唱歌，巧遇女性友人的徐姓前男友，因故與徐男起口角與肢體衝突，李男徒手將徐男打倒在地，隨即持一旁的滅火器朝其頭部重擊。

徐男送醫後因顱骨骨折、顱內大量出血等，傷重不治。李男以手寫自白書的方式向警方自首犯行。案經桃園地檢署依法起訴，並適用國民法官參審。

透過 Google News 追蹤中央社

一審桃園地方法院國民法官庭審酌，李男犯後自首，依刑法規定減輕其刑；考量其當庭向徐男家屬道歉並承諾賠償，但終未能與徐男家屬達成和解，徐男家屬也未表示原諒，據此依陸海空軍刑法的現役軍人犯殺人罪判處13年徒刑。

案經檢察官、李男上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為一審判決無違誤，駁回兩造上訴。經上訴，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1140319