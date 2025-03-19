越南移工疑欠前女友錢遭擄討債 雲檢起訴6越籍男

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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）以越南籍黃姓男子為首的討債集團得知金姓移工與前女友有債務糾紛，去年11月底將金男囚禁、凌虐，警方獲報循線追查逮人；檢方今天偵結，以黃男等6人涉犯妨害自由、傷害等罪嫌起訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，警方去年11月25日獲報指稱，越南籍28歲金姓男子遭多名身分不詳越南籍男子持刀械、槍砲等物攻擊後，強押上車後行蹤不明。

雲林地檢署檢察官廖易翔指揮雲林台西警分局與斗六警分局成立專案小組，共同進行偵辦，調閱路口監視器畫面，以車追人。

專案小組一路追查到斗六市郊區，被2輛車尾隨，考量人質安全，警方暫時撤離，但暗中記下車牌，進而掌握人質囚禁處。

專案小組在同年11月27日凌晨攻堅，發現金男遭黑膠帶蒙眼躺臥房間地上，四肢有擦挫傷、刀傷，所幸無生命危險，送醫治療。

專案小組當場逮捕越南籍黎姓（34歲）、黃姓（28歲）、胡姓（34歲）、梁姓（26歲）、阮姓（28歲）及阮姓（27歲）男子6人，並扣得鎮暴槍、武士刀、折疊刀、鐵鍊等物及一批毒品。

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檢方以黃男等6人有逃亡之虞向法院聲押獲准，今天偵查終結，黎男等6人涉有妨害自由、傷害等罪嫌，依法提起公訴。

檢方調查，金男與已離境前女友有債務糾紛，前女友委由在台越南籍友人追討，並稱事成後將給予報酬，以黃男為首的討債集團答應協助處理，因此策畫這起擄人討債案。（編輯：陳仁華）1140319