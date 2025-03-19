5億高中生婚姻無效訴訟將審結 賴母律師：審慎樂觀

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（中央社記者蘇木春台中19日電）賴姓男高三生案，賴母提起婚姻無效民事訴訟今天再開庭，賴母的委任律師表示，夏男今天也借提到庭陳述答辯，全案預計5月間將審結，他對案件抱持審慎樂觀的態度。

賴母委任律師王彥今天接受媒體聯訪表示，法官今天傳訊2名證人到場，夏男也借提到庭陳述答辯，內容與先前差別不大，如同預期。

王彥說，案件從民國112年至今，民事一審預計5月間將審結落幕，感謝社會各界對本案的關心，他對案件抱持審慎樂觀的態度，至於法院如何認定則靜待裁判。

賴男當時剛滿18歲，生父（名義上的祖父）死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父112年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

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刑事部分，與賴男同婚的夏男被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，台中地院一審判夏男1年6月徒刑，二審上訴駁回確定，夏男今年2月間已發監執行；至於夏男遭控殺人罪部分不起訴，經賴男家屬聲請再議，台中高分檢發回續查後，目前中檢持續調查中。

民事部分，賴母提出婚姻無效民事訴訟，台中地院今天開庭進行言詞辯論，夏男與雙方委任律師皆出庭。（編輯：謝雅竹）1140319