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台中女酒後深夜開無牌車遭逮 公共危險罪送辦吃罰單

2025/3/20 15:39（3/20 16:06 更新）
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台中曾姓女子（左）日前酒後駕駛家中已註銷車牌自小客車外出，被警方鎖定，曾女在一間便利商店前下車準備取貨時，員警立即上前攔查，發現她滿身酒氣，經酒測確認酒精濃度超標，當場依法逮捕。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年3月20日
台中曾姓女子（左）日前酒後駕駛家中已註銷車牌自小客車外出，被警方鎖定，曾女在一間便利商店前下車準備取貨時，員警立即上前攔查，發現她滿身酒氣，經酒測確認酒精濃度超標，當場依法逮捕。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年3月20日
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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中曾姓女子日前酒後趁深夜，駕駛家中已註銷車牌自小客車外出，欲前往便利商店領貨；警巡邏發現無牌上路，尾隨攔查竟發現曾女酒駕，不只被法辦，還吃上違規駕駛罰單。

台中市警察局第四分局今天表示，大墩派出所員警3月初執行深夜巡邏勤務，行經南屯區大英街與大墩五街口時，發現一輛白色自小客車未懸掛車牌，便尾隨後方觀察。

待46歲曾女開車至一間便利商店、下車準備取貨時，員警立即上前攔查，發現她滿身酒氣，經酒測確認酒精濃度超標，當場依法逮捕。

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經警方了解，曾女前一晚與友人到KTV聚會飲酒，返家休息後，想到有未領取包裹，趁著深夜，駕駛家中已遭註銷車牌的自小客車外出，但「無牌上路」行徑引起員警注意。

全案警詢後，警方除將曾女依公共危險罪嫌送辦，駕駛汽車牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷，無牌照仍行駛，則依道路交通管理處理條例，可處新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1140320

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