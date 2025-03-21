涉運毒嫌犯衝撞警車 檢方聲請羈押禁見

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（中央社記者吳玟嶸金門21日電）金門縣警局金城分局偵查隊昨天下午對疑涉運毒案楊姓嫌犯實施拘提，楊嫌開車衝撞警車，員警射擊輪胎制止後將他拘提到案。金門地檢署今天向法院聲請羈押、禁止通信接見。

金門地區治安狀況一向平穩，毒販開車衝撞襲警消息引發網路瘋傳熱議，所幸無人傷亡。由於車上搜出疑為毒品證物將送請化驗，檢警將進一步追查上游供貨毒販及其他涉案人員。

金門檢方訊後今天以楊嫌運輸毒品涉違反毒品危害防制法、駕駛動力交通工具妨害公務等罪嫌重大，有逃亡、湮滅證據及反覆實施同一犯罪之虞，向金門地方法院聲請羈押、禁止通信接見。

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這起襲警案發生在20日下午3時多，金城警分局偵查隊依情資掌握30多歲楊姓男子駕駛黑色自小客車，警網跟蹤至環島北路一段縣府文化局停車場後，見時機成熟上前展開圍捕。

現場目擊民眾表示，當下現場氣氛一度緊張，員警高聲喝令「立刻下車」並踹車門，楊男拒不配合，甚至一度企圖倒車衝撞員警。員警對空鳴槍示警無效，朝輪胎連開數槍才迫使車輛停下，雙方僵持約10分鐘後，楊嫌見狀無法脫逃始乖乖下車束手就擒。（編輯：孫承武）1140321