代購不二坊蛋黃酥收8盒錢只給3盒 男子遭判刑1年

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）馬姓男子在臉書刊登廣告指可代購彰化不二坊蛋黃酥，陳男花3800元向馬男購買8盒蛋黃酥卻只拿到3盒，心生不滿報警，彰化地院認為馬男涉犯刑法詐欺取財罪，判有期徒刑1年。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，馬男民國112年9月在臉書（FACEBOOK），登載代購不二坊烘焙坊蛋黃酥訊息，陳男看到訊息後和馬男聯絡，馬男以LINE通訊軟體向陳男佯稱，可幫客戶代購不二坊蛋黃酥，只須把款項匯入指定帳戶，會依照約定時間、地點交貨等語。

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陳男訂購8盒蛋黃酥，將新台幣3800元匯入指定帳戶，不過馬男卻只拿3盒蛋黃酥給陳男，後來就拒絕出貨，也不願退款，陳男發現被騙報警提告，馬男則被台灣彰化地方檢察署提起公訴。

彰化地院法官審理此案時，法官認為，被告年紀尚輕，竟貪圖利益透過網際網路詐騙告訴人匯款，實有不該，不過考量被告於偵查及審理中都坦承犯行，態度尚佳，考量犯罪動機、目的、手段等，認為被告用網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1140321