加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

調查站副主任涉對下屬猥褻降調花蓮 嘉檢起訴

2025/3/21 18:52（3/21 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
調查局某調查站副主任被控112年、113年間對女調查官毛手毛腳遭提告，嘉檢偵結，依公務員利用權勢猥褻等罪嫌起訴。這名副主任去年9月降調為調查官。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
調查局某調查站副主任被控112年、113年間對女調查官毛手毛腳遭提告，嘉檢偵結，依公務員利用權勢猥褻等罪嫌起訴。這名副主任去年9月降調為調查官。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）調查局某調查站副主任被控112年、113年間對女調查官毛手毛腳遭提告，嘉檢偵結，依公務員利用權勢猥褻等罪嫌起訴。這名副主任去年9月降調為調查官，調至花蓮調查站。

嘉義地檢署起訴書指出，這名調查站副主任涉嫌於112年7月間利用指派女調查官外出機會，在駕車回程時，副主任涉嫌撫摸女調查官胸部；112年某日晚間，趁女調查官值日巡視樓層時，在辦公室走廊，正面抓握女調查官的胸部。

起訴書表示，這名副主任於113年5月間，與女調查官一同參加品酒會機會，涉嫌趁女調查官在與他人合照時，伸出左手觸摸女調查官臀部。女調查官發現縱使明白向副主任表示拒絕被不當觸碰後仍持續發生，因無從隱忍提告。

嘉檢指出，副主任雖坦承有伸手觸碰女調查官的臀部，但否認在車上、辦公室走廊抓握被害人的胸部。檢方比對雙方Line對話，女調查官「記得不要再摸我了，我說過了我很討厭」、副主任「收悉等語」。當下副主任並無反駁女調查官的指訴，顯見被害人陳述可採信。

google news透過 Google News追蹤中央社

嘉檢表示，副主任在Line曾陳述「走廊會摸是我開玩笑方式及不成熟動作，絕無性騷的用意等語」可見副主任自承走廊上有碰觸女調查官的身體。

嘉檢偵結，這名副主任被依涉及公務員利用權勢猥褻等罪嫌起訴，而副主任假借職務上權力，故意犯利用權勢猥褻罪及性騷擾罪，建請依法規定加重其刑。（編輯：謝雅竹）1140321

#嘉檢
#猥褻
#嘉義地檢署
#調查局
嘉檢
男組詐欺車手集團騙百餘人 嘉檢起訴求刑10年嘉義6旬男自學幫人安裝假牙 違反醫師法遭訴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：