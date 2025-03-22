男失蹤23年被宣告死亡 現蹤彰化護理之家

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（中央社記者鄭維真彰化縣22日電）一名男子因欠債離家音訊全無，家人向法院聲請死亡宣告獲准，失蹤23年的他，去年被送到彰化某護理之家，員警查訪聯繫其妻子，確認他仍活著，彰化地院近日裁准撤銷死亡宣告。

根據台灣彰化地方法院裁定內容，男子於民國90年1月離家後，音訊全無，女兒認為父親生死不明，又因失蹤滿7年法定期限，因而向台灣嘉義地方法院聲請死亡宣告，法院裁定宣告男子於97年1月15日死亡。

男子去年2月因身體不適在新北市淡水就醫，後送彰化縣某護理之家，員警查訪後，聯繫其妻子確認男子身分，依家事事件法規定，請求撤銷死亡宣告裁定。

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男子表示，他因欠債離家，之後在各地從事廟宇修繕工作，平常住在廟裡；家人則說，20多年來男子都沒與他們聯繫，當時因男子在外欠錢，怕他離家後又積欠債務，才去聲請死亡宣告。

彰化地院訊問關於男子的個人資料、親屬關係，男子回答均與失蹤人相符，裁定撤銷死亡宣告。（編輯：郭諭儒）1140322