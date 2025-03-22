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蘭嶼2遊客落海 下午尋獲第2具遺體確定均罹難

2025/3/22 17:51（3/22 18:01 更新）
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蘭嶼雙獅岩21日晚間有2名釣客落海，海巡獲報動員搜救，22日先後尋獲2人遺體，後續將交由警方處理。（海巡提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月22日
蘭嶼雙獅岩21日晚間有2名釣客落海，海巡獲報動員搜救，22日先後尋獲2人遺體，後續將交由警方處理。（海巡提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月22日
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）昨晚在蘭嶼雙獅岩釣魚落海的2名遊客，海巡人員上午在落海附近尋獲黃姓男子遺體，下午在同樣海域尋獲羅姓男子遺體，確定2人均罹難，後續交由警方處理。

海巡署東部分署第13岸巡隊昨晚8時21分接獲第10巡防區指揮部轉羅姓民眾118報案。羅姓民眾說，他和2名男性朋友在蘭嶼雙獅岩岸際垂釣時，其中一人不慎落海，另一友人下水施救，後續皆失去蹤跡。

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第13岸巡隊獲報後立即派遣開元安檢所及第4無人機區隊攜帶遙控式動力救生圈、單旋翼無人機及相關救援裝備趕赴現場實施搜索及救援，同時通報第15海巡隊、台東縣消防局台東大隊蘭嶼消防分隊、空中勤務總隊第3大隊第3隊及中華民國海上救生協會台東分會蘭嶼救援隊等單位派員前往救援，因昨晚現地視線昏暗搜尋未果。

今天上午第13岸巡隊在落海不遠處的母雞岩尋獲黃姓釣客遺體；今天下午在同樣海域尋獲羅姓遊客遺體，確定2人均罹難。（編輯：龍柏安）1140322

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