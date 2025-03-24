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中國快艇疑越界澎湖捕魚 海巡隊強勢驅離

2025/3/24 20:04（3/24 20:57 更新）
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澎湖花嶼海域疑遭越界的中國快艇干擾作業，海巡署金馬澎分署強化專案巡弋勤務部署，澎湖海巡隊24日驅離1艘越界的中國白色快艇，並在返回線內發現疑似中國快艇施放漁具及浮標，將依法清除。（澎湖海巡隊提供） 中央社 114年3月24日
澎湖花嶼海域疑遭越界的中國快艇干擾作業，海巡署金馬澎分署強化專案巡弋勤務部署，澎湖海巡隊24日驅離1艘越界的中國白色快艇，並在返回線內發現疑似中國快艇施放漁具及浮標，將依法清除。（澎湖海巡隊提供） 中央社 114年3月24日
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（中央社澎湖縣24日電）澎湖花嶼海域疑遭越界的中國快艇干擾作業，海巡署金馬澎分署強化專案巡弋勤務部署，澎湖海巡隊今天在海上驅離1艘越界的中國白色快艇。

澎湖海巡隊表示，澎湖花嶼西南與西淺海域，接連2天先後傳出有越界中國白色快艇干擾漁船作業和中國子母船越界作業與接應快艇等情事，海巡署出動2艘巡防艇與連江艦持續在花嶼海域加強巡察。

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連江艦今天中午12時35分許在花嶼西北方20浬處發現1艘中國白色快艇越界作業，快艇見狀立即向西快速逃逸，連江艦通報PP-10087艇共同追緝攔查，將快艇驅離至花嶼西北方25浬的限制水域之外，並在返回線內發現疑似中國快艇施放漁具及浮標，將依法清除，並持續在附近海域防堵陸船越界作業。

至於有傳出澎湖西淺漁場有中國子母船越界作業並接應快艇一事，澎湖海巡隊巡防艇前往七美西南23浬巡查，並未發現所稱陸籍越界子母漁船，但在七美西南30浬的限制水域線外，發現多艘中國籍鐵殼漁船，但船上甲板並無管筏子船或快艇等異樣，目前仍持續將海域列為巡查重點，加強監控巡查。（編輯：李淑華）1140324

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#海巡署
#海巡署金馬澎分署
#中國快艇
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