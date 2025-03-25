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高雄夫妻為逃停車費遮車牌、抬柵欄 詐欺罪起訴

2025/3/25 11:48
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（中央社記者洪學廣高雄25日電）21歲的許姓夫妻將愛車停在高雄前鎮一處收費停車場，卻以入場時遮擋車牌或離場時自行抬起柵欄逃票，停車場員工調閱監視器發現2人4度逃票報警，雄檢依詐欺罪起訴2人。

高雄地檢署偵查時，21歲許男和21歲周姓妻子坦承犯行，檢方經勘驗相關監視器畫面等證據，認定許姓夫妻雖已補繳大部分逃票停車費，仍有新台幣80元未繳納，據此依詐欺等罪起訴2人，並聲請簡易判決處刑，追徵犯罪所得。

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起訴書指出，許男去年6月16日晚間將車停在前鎮一處收費停車場，但隔天凌晨1時許要離場時，許男卻先下車抬起停車場柵欄，再委由妻子開車離場；過不到3小時，2人又想到新方法，這次許男開車入場時用白紙貼住車牌，導致停車場系統無法辨識車號逃票。

許姓夫妻同年月24日凌晨先以口罩遮住車牌開車入場，隔天凌晨離場時再同樣抬起柵欄逃票；離場不久又再度遮住車牌入場，這次離去時因已遭停車場人員發現，2人只好乖乖補繳部分停車費，仍被報警送辦。（編輯：郭諭儒）1140325

#高雄地檢署
#雄檢
#停車場
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