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台中男接連持物傷害2人 警將依涉殺人未遂送辦

2025/3/27 14:45（3/27 15:06 更新）
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台中孟姓男子26日因詢問事情不滿對方回覆而持自拍棒傷人，接著又持鋸子傷害工人。孟男27日出院後被警方戒護至警局製作筆錄，後續將依殺人未遂等罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年3月27日
台中孟姓男子26日因詢問事情不滿對方回覆而持自拍棒傷人，接著又持鋸子傷害工人。孟男27日出院後被警方戒護至警局製作筆錄，後續將依殺人未遂等罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年3月27日
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中孟姓男子昨天在南屯區路旁因詢問路人事情不滿對方回覆，而持自拍棒傷人，又在工地內持鋸子傷害工人，警方獲報將他逮捕。今天全案警詢後依殺人未遂等罪嫌，將孟男送辦。

台中市警察局第四分局今天表示，33歲孟男今天出院後戒護至警局製作筆錄，全案調查後，將依殺人未遂、強制、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方查出，孟男昨天中午12時多，手持自拍棒步行經過南屯區文心南路與文心南五路口，向賴姓路人詢問事情，賴男回說「聽不清楚」，孟男便持自拍棒傷害對方。

孟男接著又至南屯區文心南路進入某社區，因社區管理員不願搭理孟男，孟男走出管理室後到社區後方1處工地，欲拿取工地內鋸子，遭洪姓工人制止，孟男因而持鋸子攻擊洪男後逃逸。

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警方獲報後在附近1家餐廳內，將躲在廁所內的孟男逮捕，並查獲自拍棒、鋸子等證物。警方並通報消防局，將受傷的洪男與孟男送醫，幸2人皆無大礙。

據了解，孟男以綽號「夢戈」在社群網站Instagram經營粉絲專頁，擁有逾2萬追蹤者，事發後也引發網友議論。（編輯：李亨山）1140327

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