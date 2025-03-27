臺雅集團前董事長遭詐50億案 檢調2度搜索約談

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（中央社記者林長順台北27日電）羅姓女子以海外機票及移民投資為由，涉詐騙已故臺雅集團前董事長沈裕雄，金額逾50億元，檢調2月間聲押羅女獲准。北檢今天再度指揮調查局兵分9路搜索，並約談羅女親友共7人說明。

檢調獲報，沈裕雄透過前特助鄭男居中引介，認識曾擔任旅行社票務業務的羅女，羅女佯稱其熟悉操作海外高端客戶的大額機票購票服務，並可從航空公司取得高額回饋金，獲利甚豐，藉此向沈裕雄詐得多筆投資金。

此外，檢調人員掌握，羅女向沈裕雄謊稱，她能透過關係取得特殊移民投資管道，藉此涉嫌向沈裕雄詐得更多投資金。

檢調估算，自民國108年9月間至112年6月間，羅女以海外機票投資涉詐騙沈裕雄的金額，累計約為新台幣48.9億元，另涉及特殊移民投資詐騙的部分約為新台幣5400萬元、美元850萬元。

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由於沈裕雄於112年10月間過世，沈家人後續與羅女對帳不斷出現問題，且遲未收回投資款，才提出告訴。

台北地檢署2月間指揮調查局新北市調查處兵分6路搜索，並約談羅女、鄭男到案說明，檢察官複訊後，聲押禁見鄭男、羅女獲准。檢調今天今天兵分9路展開第2波搜索，並約談羅女親友楊姓男子等7人說明。（編輯：張銘坤）1140327