北市警強力掃蕩竹聯幫 連破3堂口逮40嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）竹聯幫近因新幫主人選問題引發關注，警政署通令強力執法。台北市警察局士林分局針對竹聯幫旗下堂口強力掃蕩，連續偵破明仁會和平堂等3處重要堂口，查緝40名犯嫌送辦。

士林警分局今天發布新聞稿表示，內政部警政署已通令全國警察機關全面注蒐掌握竹聯幫典型犯罪組織繼任幫主資訊，尤其針對以政黨為幌，實際從事主持、操控犯罪組織的活動分子，從嚴從速偵辦。

為全力打擊幫派、壓制暴力犯罪，士林警分局指出，自去年底起迄今針對竹聯幫旗下堂口強力執法掃蕩，共計偵破3處竹聯幫所屬重要堂口，查緝犯嫌40人，並查扣相關不法所得、刀械、毒品等贓證物。

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士林警分局表示，這3案分別為破獲以竹聯幫仁堂明仁會成員曹姓男子（28歲）為首的電信詐欺集團，此集團涉吸收成員以假投資名義詐騙被害人，共計逮捕21人；破獲以竹聯幫仁堂明仁會成員林姓男子（23歲）為首的詐欺暴力集團，此集團涉媒介外籍人士抵台擔任詐欺車手，以暴力手段黑吃黑贓款等不法犯行，共計查緝15人。

最後，破獲以竹聯幫平堂成員邱姓女子（36歲）為首的暴力犯罪集團，此集團涉聚眾圍毆並持刀砍殺被害人，共計逮捕4人。3案共40名犯嫌，均依法送辦。（編輯：戴光育）1140328