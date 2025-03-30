高雄路口2騎士1行人都違規釀事故 3人受傷送醫

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（中央社記者張已亷高雄30日電）高雄市新興區一處路口今天晚間發生2名騎士和1名行人同地違規造成的交通事故，3人受傷經送醫均無生命危險，警方將依道交條例分別針對違規3人裁罰。

高雄市警察局新興分局員警指出，50歲龔男晚上8時26分許沿著中山二路北上直行，通過中山二路與五福二路口時，違規不禮讓行人及闖紅燈，撞上1名違規穿越馬路遊民，並波及一旁同樣闖紅燈的17歲魏姓微型電動二輪車騎士。

事故造成遊民左腳骨折、擦挫傷及一度意識不清，其餘2人意識清楚，後續3人送醫治療包紮後均無生命危險。

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警方表示，派員到場時見肇事機車已冒煙，立即使用巡邏車上滅火器緊急處置，避免災情擴大，另經檢測2名騎士均無酒駕，後續針對龔男違規闖紅燈等行為，將依道路交通管理處罰條例第44條及53條製單舉發，分別可處新台幣1200元至6000元及1800元至5400元罰鍰。

魏男則依道路交通管理處罰條例第74條告發，可處300元至1200元罰鍰；至於違規穿越馬路遊民將依道路交通管理處罰條例第78條「不依標誌、標線、號誌之指示」，可處500元罰鍰。（編輯：黃名璽）1140330